قذائف إرهابية على أحياء دمشق السكنية.. استشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين

لقيت امرأة حتفها وأصيب 3 مدنيين بجروح، نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على أحياء سكنية في منطقة دمشق القديمة.

مصدر في قيادة شرطة دمشق صرح أن مجموعات مسلحة، تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية، استهدفت حي باب توما بقذائف هاون، تسببت باستشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في المكان.

كما لفت إلى أن قذيفتين سقطتا على شارع الأمين في حي الشاغور وأخرى على حي الدويلعة تسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم والمحال التجارية.

وردا على الاعتداءات، وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية، أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.