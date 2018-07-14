قذائف الغدر الإرهابية تطال مدينة البعث.. والجيش يرد على مصادرها

جددت التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالقذائف على مدينة البعث بالقنيطرة ما تسبب بوقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وذكرت مصادر إعلامية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض قرى ريف القنيطرة أطلقت ظهر اليوم عددا من قذائف الهاون على المنازل السكنية في مدينة البعث ما اسفر عن وقوع اضرار مادية دون ان تتسبب بإصابات في صفوف المدنيين.

ولفتت المصادر إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري قامت بالرد على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية على نقاط تحصن الإرهابيين ومحاور تحركهم في قرية الحميدية وكبدتهم خسائر بالعتاد والأفراد.

وكان أصيب أمس الأول 8 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على الحي الخدمي في مدينة البعث بالقنيطرة.