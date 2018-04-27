قذائف الغدر تطال خان أرنبة في ريف القنيطرة..والأضرار مادية

استهدفت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بالقذائف محيط بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

واستهدف إرهابيون من “جبهة النصرة” يتحصنون في بعض مناطق ريف القنيطرة استهدفوا محيط تل القبع شمال بلدة خان أرنبة بعدد من القذائف ما أسفر عن أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

وردت وحدة من الجيش العربي السوري على مصادر إطلاق القذائف في قريتي أوفانيا والحرية شمال غرب خان أرنبة ودمرت نقاطا محصنة للإرهابيين.

يشار إلى أن 12 مدنيا أصيبوا يوم الثلاثاء الماضي نتيجة اعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة جباتا الخشب بـ 17 قذيفة على الحي الخدمي والمنازل في مدينة البعث ومشفى الشهيد ممدوح أباظة.