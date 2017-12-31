قذائف الغدر تطال ضاحية حرستا والأضرار مادية

جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بقذائف الهاون ضاحية حرستا بريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية اطلقت اليوم 36 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بالحاق أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

واستشهد أمس مدني ووقعت أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون ضاحية حرستا ومخيم الوافدين بريف دمشق.

وردا على الاعتداءات قامت وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق اطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.