قراءة في كتاب «الحكومة الألكترونية في الاقتصاد السوري»

يقدم الكاتب قسورة مصطفى في كتابه “الحكومة الإلكترونية في الاقتصاد السوري مبادئ، أسس،مؤشرات” صورة ودراسة شاملة عن المفاهيم والأسس العامة للحكومة الإلكترونية، والمراحل التي يجب أن تسير بها المؤسسات العامة في سورية للوصول إلى حكومة الكترونية تراعي تقديم أفضل الخدمات بأنسب الطرق.

ويشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى ان سورية كجزء من الاقتصاد العالمي لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن التطورات التي يشهدها العالم، لذلك لا بد من الإسراع في الاستفادة من التطبيقات المعرفية داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد السوري، حتى يتمكن من المنافسة عالميا.

ويبين الفصل الأول من الكتاب الأساس المعرفي والمفاهيمي للحكومة الإلكترونية التي تعود بداياتها إلى أواسط الثمانينات من القرن العشرين، موضحا ان مفهوم الحكومة الإلكترونية يعني تقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية وشبكات الاتصالات الحديثة، بهدف رفع كفاءة المؤسسات العامة من ناحية تقديم الخدمات العامة.

ويشرح الفصل الثاني من الكتاب الأسس الضرورية للبدء في الحكومة الإلكترونية والتي تشمل البنية الأساسية والبيئة التشريعية وأمن المعلومات والتغيرات الجذرية لبيئة الأعمال وتنمية مجتمع المعرفة ومنظومة الدفع الإلكتروني.

ويسلط الفصل الثالث من الكتاب الضوء على استراتيجية الحكومة الإلكترونية السورية موضحا مساعي التحول الاقتصادي نحوها والإطار الزمني لهذه الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة تداعيات الأزمة على قطاع الاتصالات السوري وما سببته من أضرار وخسائر ومشاريع إعادة البناء في هذا القطاع.

ويتحدث الفصل الرابع عن مؤشرات الحكومة الإلكترونية السورية والتي تتمثل بمؤشري الاستعداد الشبكي وتطور الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى المشاركة الإلكترونية، فيما يبين الفصل الخامس ثمرات تطبيق الحكومة الإلكترونية حيث تسهم في تنمية وتطوير المعلومات الاقتصادية وتنمية وتطوير القاعدة المعلوماتية في الاقتصاد السوري، فضلا عن هيكلة المؤسسات الخدمية وأتمتة إجراءات العمل.

ويوضح الفصل السادس والأخير خدمات الحكومة الإلكترونية والنمو والتنمية الاقتصادية والاستثمارات المطلوبة للوصول إلى الحكومة الإلكترونية، كما يقدم تحليلا للاستثمارات في تقانة المعلومات والاتصالات في سورية وسبل الارتقاء بخدمات الحكومة الإلكترونية في الاقتصاد السوري، معتبرا ان سد الفجوة الرقمية التي يعاني منها هذا الاقتصاد تتطلب استخداما أمثل للشبكة الرقمية و توحيد النظم البرمجية المستخدمة في الشركات السورية.

يشار إلى أن كتاب “الحكومة الإلكترونية في الاقتصاد السوري” من إصدار الهيئة العامة السورية للكتاب ويقع في 302 صفحة من القطع المتوسط.