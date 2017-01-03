قرار بإغلاق القناة الأولى للتلفزيون وإذاعة صوت الشعب

خاص – البعث ميديا | سوار ديب

تناقلت بعض المصادر الإعلامية أن وزارة الإعلام بصدد إصدار قرار يقضي بإغلاق القناة الأولى في التلفزيون العربي السوري «الأرضية»، وإذاعة صوت الشعب بتاريخ 7/1/2017.

القرار واجه انتقادات واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل العاملين بالتلفزيون السوري معتبرين أن القرار خاطئ وتساءل الكثيرون كيف يمكن إغلاق القناة الأم – في التلفزيون العربي السوري.

وأكدت المصادر أن إغلاق القناة وإذاعة صوت الشعب يأتي بهدف ضغط النفقات.

يذكر أن القناة الأولى في التلفزيون السوري والتي تبث منذ 56 عاماً هي القناة الأولى في سورية وتعتبر من أوائل القنوات التلفزيونية في الشرق الأوسط من حيث تاريخ الافتتاح، حيث بدأ إرسال القناة الأرضية في التلفزيون السوري عام 1960.

والجدير بالذكر أيضاً أن إذاعة صوت الشعب إذاعة حكومية سورية تبث من العاصمة دمشق، وافتتحت عام 1979، كإذاعة خدمية تهتم بأخبار المحافظات السورية.