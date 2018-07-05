قرار ببدء التحضيرات لانتخابات المجالس المحلية المقبلة

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قرارا حددت بموجبه الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة في إطار التحضير لانتخاب المجالس المحلية المقرر في 16-9-2018.

وفي قرار آخر حددت الوزارة نسبة تمثيل قطاع العمال والفلاحين ب50 بالمئة وباقي فئات الشعب ب 50 بالمئة في انتخابات أعضاء المجالس المحلية، محددة عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية -محافظة -مدينة -بلدة -بلدية.

وطلبت الوزارة في تعميم من المحافظين اتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار قرار من قبلهم بتوزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية المحددة بالقرارات المذكورة أعلاه.

يشار إلى أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية تتم بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وإشراف وإدارة اللجنة القضائية الفرعية في كل محافظة.