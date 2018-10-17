قرار هام لطلاب التعليم المفتوح

وافق مجلس التعليم العالي على تسوية أوضاع طلاب التعليم المفتوح الذين انقطعوا عن الدراسة منذ تاريخ 15-1-2011 وحتى تاريخ15-9-2018 وتعد هذه الفترة مبررة ولا تحسب من مدد الانقطاع.

كما أجاز المجلس في قرار آخر اصدره اليوم قبول الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه في مفاضلة التعليم المفتوح إذا كان عمره لا يقل عن 24 سنة ولم يسمح له معدله في الثانوية بالتسجيل في جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات أو معهد تابع للمجلس الأعلى للتعليم التقاني داعياً الطلاب المشمولين بهذا القرار إلى التقدم بطلب لوزارة التعليم العالي للتسجيل وفق الحدود الدنيا للمقبولين في مفاضلة ذلك العام.

إلى ذلك أصدر المجلس التقويم الجامعي للتعليم المفتوح في الجامعات السورية للعام الدراسي2018-2019 وحدد موعد تسجيل الطلاب القدامى بدءاً من 7-10-2018 ولغاية 6-12-2018 وتسجيل الطلاب المستجدين ومعادلة المقررات من 11-11-2018 ولغاية 20-12-2018 وموعد التحويل وتغيير القيد من برنامج إلى آخر من 4-11-2018 ولغاية 13-12-2018 وموعد بدء وانتهاء اللقاءات الدورية للفصل الدراسي الأول من 9-11-2018 ولغاية 22-2-2019.

وحدد المجلس موعد إيقاف التسجيل في الفصل الدراسي الأول بدءاً من 23-12-2018 ولغاية 24-1-2019 وموعد امتحان الفصل الدراسي الأول من 24-2-2019 ولغاية24-3-2019 وآخر موعد لإعلان نتائج امتحان الدورة الفصلية الأولى شهر واحد فقط من بدء امتحان كل مقرر حصراً.

وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني حدد المجلس موعد بدء وانتهاء اللقاءات الدورية لهذا الفصل بدءاً من29-3-2019 ولغاية 13-7-2019 وفترة التسجيل على المقررات من 1-4-2019 ولغاية 9-5-2019 وموعد إيقاف التسجيل في الفصل الثاني من 19-5-2019 ولغاية 13-6-2019 وامتحان الفصل الدراسي الثاني بين 21-7-2019 ولغاية 21-8-2019 وآخر موعد لإعلان نتائج امتحان الدورة الفصلية الثانية شهر واحد فقط من بدء امتحان كل مقرر حصراً وموعد بدء امتحانات الدورة التكميلية في 23-9-2019.

وأشار المجلس إلى أنه يمكن لمجلس الجامعة عند الضرورة أن يعيد النظر في هذه المواعيد.

ووافق المجلس على منح طلاب الماجستير في الجامعات الحكومية الذين أنهوا جميع المقررات في العام الدراسي 2016-2017 بمن فيهم طلاب الدورة الإضافية ولم يسجلوا على الرسالة مدة إضافية لاستكمال إجراءات تسجيلهم لغاية 31-12-2018.