قرى وبلدات بريف حماة الشمالي تحت سيطرة الجيش العربي السوري

استعادت وحدات من الجيش السيطرة على عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة فيها.

وأفاد مصدر عسكري “بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الشمالي الشرقي واستعادت خلالها السيطرة على قرى وبلدات الخوين الكبير والزرزور ورسم شم الهوى والنيحة والمشرف وقليعات طويبية بريف حماه الشمالي الشرقي” بعد القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم المذكور.

ولفت المصدر إلى أن “وحدات الجيش دمرت عتادا وأسلحة للتنظيمات الإرهابية بينها عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة”.