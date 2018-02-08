قريباً.. أوبريت غنائي بعنوان “الحلم السوري”

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

يستعد المخرج الشاب فؤاد مختار لعمله الجديد الأوبريت الغنائي الاستعراضي “الحلم السوري” إنتاج شركة المرصد السوري للإعلام والأعمال والإنتاج الفني .

والعمل يشارك به نخبة من الفنانين السوريين الكبار منهم “دريد لحام – انطوانيت نجيب – حسام تحسين بيك – عارف الطويل – صباح الجزائري – وفاء موصللي – عبد الهادي الصباغ – ناهد الحلبي – جلال شموط – سعد مينا” وآخرين من الفنانين الذين تميزوا بدور هام وفعال من خلال العديد من النشاطات والفعاليات الاجتماعية والإنسانية والوطنية .

وأكد مختار أن التصوير سيبدأ خلال الأسابيع القادمة والعمل عبارة عن أوبريت غنائية إنسانية وطنية يشارك بها حوالي 120 سوري من الفنانين والإعلاميين والرياضيين وأطفال من نجوم “ذا فويس كيدز”.

مشيراً إلى أن الدور الذي يهدف إليه في العمل هو نشر الفنون لكل فئات المجتمع، وإيماناً بأهمية مشاركتهم بأن تكفُل لهم حق الاستمتاع بفنون جادة وهادفة.

مبيناً أن العمل موجه لكل سوري له حلم أن يعم السلام والأمان في سورية وتحدياً للأعمال الإرهابية التي تمارس على سورية، لافتاً إلى أن الحملة الإعلامية والإعلانية ستطلق في شوارع دمشق على مدى ثلاثة أيام ضمن برنامج محدد تم الاتفاق عليه ضمن خطة العمل من قبل اختصاصيين .

الأوبريت الذي كتب نصه ولحنه الفنان رياض مرعشلي، بإشراف عدد من الموسيقيين المميزين يتضمن عدة لوحات غنائية استعراضية راقصة تحاكي تاريخ سورية وما تعرضت له من هجمات عدوانية وكيف قاوم الإنسان السوري كل الغزاة بكل شجاعة وكبرياء من حضارة أوغاريت مرورا بتدمر وصولا لتاريخ سورية الحديث والواقع الراهن .