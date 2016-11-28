قريباً.. رنا حنا في برنامج تلفزيوني للتعريف بالمسرح الراقص

تستعد الفنانة رنا حنا لخوض تجربة التقديم عبر برنامج جديد يتم حالياً العمل على تفاصيله النهائية ليبصر النور قريبا على محطة تلفزيونية، يتناول عبر حلقاته التعريف بالفلكلور والمسرح الراقص بسورية، وذلك بعد مشاركتها في العرض الراقص الذي أحيته فرقة جلنار على مسرح دار الأوبرا احتفالا بيوم الثقافة العالمي.

يذكر أن حنا بعد ١٦ عاما من الخبرة في مجال الرقص بكافة أنواعه، سجلت العديد من المشاركات مع مجموعة فرق سورية كما تواجدت في مهرجانات داخل سورية وخارجها كما أنها أول من رقص بالنار وأدخل هذا الفن إلى المسرح السوري.

وهذا ليس غريبا على رنا خاصة كونها ابنة عائلة فنية فشقيقتها النجمة السورية كندا حنا وشقيقها الفنان الشاب صاحب الصوت الجميل مجد حنا الذي بدأ يشق طريق التمثيل والغناء مؤخرا.

خاص – البعث ميديا