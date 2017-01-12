قريباً.. سامر كابرو يطلق أغنية باللهجة “الجزرواية”

خاص – البعث ميديا

بعد النجاح الملفت الذي حققته أغنية “واي واي منك” وعلى أصداء النجاحات التي يحصدها الفيديو كليب بين صفوف الجماهير، يستعد الفنان سامر كابرو لتسجيل أغنية جديدة باللهجة “الجزراوية” وهي اللهجة التي يتحذث بها اهلنا في مدينة دير الزور شرق سورية، ومن المقرر إطلاقها نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

وبالتزامن مع تلك الأغنية، أصدر كابرو مؤخراً ريمكس لأغنيته الشهيرة “لا لا” بالتعاون مع الدي جي “بلال” حيث أعاد توزيعها على طريقة الريمكس ولاقت نجاحاً ملفتاً.

من جهة أخرى، يواصلَ صاحب أغنية “بعشق أرضك” نشاطه الفني إذ عاد مؤخراً من جولة فنية بين عدة دول أوروبية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة والغطاس، أحيا خلالها حفلات عديدة في ألمانيا والسويد وهولاندا، أدى كابرو أغانيه الحماسية فيما شاركه الجمهور الرقص والغناء حتى ساعات الصباح الأولى.