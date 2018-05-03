قريباً مديرية اقتصاد للقنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين

طالب صناعيو محافظة القنيطرة بإحداث مديرية للاقتصاد بالمحافظة لتسهيل عمل الصناعيين ومتابعة إجراءات التراخيص الناظمة للصناعات، وإحداث مكتب للشحن بالمحافظة، وتخفيض أجور الترفيق، وإحداث فرع للمصرف الصناعي بالمحافظة لتقديم قروض للصناعيين، إضافة للكفالات المصرفية للصناعيين. وأمل الصناعيون خلال لقائهم محافظ القنيطرة المهندس همام صادق دبيات منح التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتشجيع الصناعيين للاكتتاب بالمنطقة الصناعية والحرفية في الحلس بعد إقرار المخطط التنظيمي وضابطة البناء، والإعلان عن بيع مقاسم المنطقة الصناعية التي ستكون نواة لنهضة صناعية بالمحافظة من خلال الصناعات الغذائية والكيمياوية والهندسية والزراعية، ناهيك عن المنطقة الحرفية الملحوظة بالمنطقة الصناعية أيضاً. وأكد المحافظ أنه سيتم إحداث مديرية للاقتصاد بالمحافظة قريباً، مع تأمين الأرض المناسبة لبناء مقر للمصرف الصناعي بعد الموافقة على إحداث الفرع المذكور.

وكان نائب محافظ القنيطرة المهندس محمد خنيفس قدم عرضاً للمخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية، ومساحات المقاسم المقترحة والمرافق الملحقة والخدمات التي تضمها المنطقة الصناعية. وفي سياق آخر اطلع المحافظ على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية بالمدارس التي ستكون مراكز للامتحانات العامة. وشملت الجولة ثانوية الكوم، ومدرسة الشهيد أحمد متعب البكر، وثانوية خان أرنبة، مطلعاً على مستوى الأسئلة والإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية لنجاح الامتحانات.