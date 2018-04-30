قريباً…وزير خارجية الصين إلى كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ يى، سيزور كوريا الشمالية في الفترة بين 2-3 أيار وذلك وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى إنّ وانغ سيزور كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس بدعوة من نظيره الكوري الشمالي. وهذه المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية صيني كوريا الشمالية منذ العام 2007.

ورحبت الصين بالقمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، مشيدة “بشجاعتهما” وواصفة مصافحتهما على الخط الفاصل بين البلدين بأنها “تاريخية”.

هذا ودعت بكين إلى حل سلمي للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية “عبر الحوار والتفاوض”.

وتبنى الزعيمان الكوري الشمالي كيم يونغ أون والجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم الجمعة الماضية، إعلانا حمل اسم القرية، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت في 21 نيسان أنه اعتبارا من هذا التاريخ، ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.