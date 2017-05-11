قريبا.. استئناف الرحلات الجوية الجزائرية إلى دمشق

كشف السفير الجزائري لدى سورية صالح بوشة أن بلاده ستكون السباقة لإعادة تسيير رحلات للخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق.

وبحسب ما أفاد به السفير للسفير فإن تعداد الجالية السورية في الجزائر يتجاوز 40 ألف شخص، وهذا يشكل دافعا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين والتي توقفت عند بدء الأزمة السورية.

من جهته أعرب وزير النقل علي حمود خلال اجتماعه مع السفير الجزائري، عن استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وتسريع وتيرة العمل لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

كما شدد حمود على أهمية تنشيط وفتح خطوط بحرية وجوية مع الجزائر التي لديها العديد من المنتجات التي تحتاجها سورية.

كذلك كشف وزير النقل أن ثلاث شركات أوروبية تقدمت بطلبات لاستئناف الرحلات الجوية إلى دمشق، دون الإفصاح عن اسمها.

هذا وفي حال عودة تشغيل الخطوط الجزائرية في الفترة القادمة، ستكون هي الأولى عربيا وعالميا، بعدما اقتصرت الرحلات الجوية خلال سنوات الأزمة على الشركات المحلية العامة والخاصة.