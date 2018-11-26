قريبا.. بدء التسجيل على دبلوم التأهيل والتخصص للتعليم المفتوح لعدد من الاختصاصات

بعد صدور نتائج مفاضلة الماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص الذي يشمل التعليم العام والموازي والمفتوح، والانتهاء من التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر التي يشكل التعليم المفتوح نسبة خمسة بالمئة منها، تفتح جامعة دمشق باب التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي الذي يقبل عدد من الاختصاصات تقرها وزارة التعليم العالي في كل عام.

وحول هذا الموضوع أوضحت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة صفاء أوتاني على أن قبول خريجي التعليم المفتوح في الدراسات العليا يتم بنسبة 5% زيادة على العدد في مفاضلة التعليم العام و 5% زيادة على مفاضلة التعليم الموازي، وفي البرامج المماثلة للتعليم المفتوح التي تدرس في الكليات في أقسام التعليم النظامي ويتم التفاضل فيما بينهم، ويشترط لدخول الطالب المفاضلة أن يحصل على 50% على الأقل في علامة الاختبار. مشيرة إلى أن هذه المفاضلات تتم في الجامعات دون أي تدخل من إدارة التعليم المفتوح. وتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس تسلسل المعدل العام في درجة الإجازة على ألا تقل الدرجة عن جيد.



وكشفت اوتاني عن بدء صدور مفاضلة التعليم المفتوح الخاصة بدبلوم التأهيل التربوي بعد الانتهاء من مفاضلة الدراسات العليا مباشرة وهو دبلوم تأهيلي يتبع لكلية التربية ويقبل فيه خريجي التعليم العام والمفتوح ومدته سنة واحدة فقط دون تحديد لعمر الشهادة، موضحة على أن هذا الدبلوم كان يستقبل سنويا كما واسعا من الاختصاصات تحددها الوزارة بمعنى أنه ليس شرطا أن يكون المتقدم إلى هذا الدبلوم أن يكون من خريجي التعليم المفتوح، إلا أنه في هذا العام هناك تقلص وتحديد للاختصاصات التي يحق لها الدراسة في دبلوم التأهيل التربوي.



هذا وتجدر الإشارة على أن توزع المقاعد في الدراسات العليا يتم على أساس نسب وتناسب بين عدد الطلاب المتقدمين من الجامعة الأم وعدد الطلاب المتقدمين من الجامعات الأخرى وتوزع المقاعد على أساس هذه النسبة على ألا تقل نسبة الجامعة الأم عن 60 بالمئة ويخصص من هذه النسبة ما لا يزيد على 10 بالمئة لفروع الجامعة، ولا يحق للطالب المقبول في مفاضلة إصدار الجامعات التقدم إلى مفاضلة أي من الجامعات الأخرى.

وفي حال ثبوت تقدمه يشطب قيده من الجامعات التي قبل فيها، كما لا يحق للطالب الذي قبل في إحدى مفاضلات الدراسات العليا الماجستير سابقاً، التقدم إلى هذه المفاضلات وإن شطب قيده من الدرجة المقبول فيها أو ألغيت دراسته فيها، ويتوجب على الجامعات ألا تعلن في مفاضلات القبول في دراسات التأهيل والتخصص في مواعيد إعلان الدراسات العليا في آن معاً.