قريبا ستباشر مديرية الشؤون المدنية بالحسكة خدماتها

أعلن محافظ الحسكة جايز الموسى أن مديرية الشؤون المدنية بالمحافظة ستباشر تقديم خدماتها خلال ثلاثة أيام بعد تأمين مقر مؤقت لها لتقديم وتسجيل الثبوتيات التي تخص المواطنين.

وأشار محافظ الحسكة خلال لقائه أمس مع معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية اللواء عادل الديري إلى أن إعادة تفعيل عمل المديرية جرى بالتعاون مع وزارة الداخلية لتامين الخدمات للمواطنين.

فيما أوضح معاون وزير الداخلية أنه تم تجهيز مقر مؤقت للمديرية في مبنى فرع المؤسسة الاستهلاكية وتزويده بالمعدات المطلوبة لإعادة تفعيله وتقديم الخدمات المختلفة ومنح البيانات المدنية وتسجيلها للمواطنين وتسهيل أمورهم الحياتية.