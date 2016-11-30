قريبا.. «سيرونيكس» ستطرح شاشات جديدة في أسواق وصالات البيع بدمشق

كشف مدير شركة سيرونيكس للصناعات الالكترونية زهير عيسى عن معاودة الشركة نشاطها واستمرارها بالانتاج، حيث ستقوم بانتاج 3500 شاشة تلفزيونية بتقنية عالية “ال اي دي” بقياسات 32 و 43 بوصة.

وأشار عيسى الى ان هذه الشاشات تتمتع بمواصفات فنية عالية أهمها التوفير بالطاقة الكهربائية والدقة العالية والجودة التي تنافس مثيلاتها والى أن هذه المنتجات متوفرة حاليا في صالات الشركة والمؤسسة العامة الاستهلاكية.

وأوضح عيسى أن هناك اتفاقا بين الشركة والمؤسسة العامة الاستهلاكية لاستجرار الشاشات التلفزيونية وبيعها نقدا أو بالتقسيط للعاملين في

الدولة.

وأكد عيسى ان الشركة تجري حاليا دراسات لانتاج أجهزة ريسيفر والمساهمة في تصنيع السخان الشمسي عبر انتاج الدارة الكهربائية الخاصة به، لافتا الى أن الشركة تدرس أيضا بناء على كتاب من الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، تصنيع جهاز استقبال يطلق عليه اسم “سيت توب بوكس” وظيفته تقوية اشارة المحطات الارضية، مبينا أن الشركة تحضر أيضا بالتعاون مع مركز البحوث العلمية لاطلاق عدد من المنتجات الالكترونية.