قريبا عشرة آلاف طن بطاطا “مصرية” على موائدنا

سعيا لسد فجوة غياب الإنتاج المحلي والحفاظ على استقرار أسعار المادة في الأسواق المحلية وافقت الحكومة في جلستها الأخيرة على السماح باستيراد مادة بطاطا الطعام من جمهورية مصر العربية وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة بناء على ذلك قرارا باستيراد عشرة آلاف طن من البطاطا اعتباراً من الخامس من شباط الجاري ولغاية الخامس من شهر آذار المقبل على أن تصل آخر إرسالية قبل منتصف آذار المقبل وفق الشروط الفنية والصحية النباتية الخاصة باستيراد البطاطا من مصر وبكمية تكفي حاجة السوق إلى حين بدء موسم إنتاج البطاطا في سورية.

ومن شأن السماح باستيراد البطاطا خلال الفترة القادمة الحفاظ على أسعار مستقرة لهذه المادة التي تشكل مدخلا أساسيا في غذاء المواطن السوري كما يساعد السماح باستيراد البطاطا على وقف عمليات احتكار المادة وقيام المحتكرين باستغلال نقص المادة لطرحها في السوق بأسعار مرتفعة.

و بناء على هذا القرار قامت وزارة الزراعة بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للتوجه والموافقة على منح إجازات استيراد مادة البطاطا خلال فترة غياب الإنتاج المحلي هذا وتم تكليف المؤسسة السورية للتجارة باستيراد كمية 5000 طن مقابل تصدير عشرة آلاف طن من الحمضيات السورية في حين تم تكليف اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الزراعة ولجنة تسيير الأعمال مع سوق الهال بالتنسيق لاستيراد 5000 طن من البطاطا .