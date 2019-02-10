قسم جديد للعناية المشددة في مشفى الباسل بكرم اللوز في حمص

وضع مشفى الباسل بكرم اللوز في حمص قسما جديدا للعناية المشددة بالعمل ضمن خطته لتوسيع وتحسين خدماته الطبية وتلبية احتياجات شريحة أكبر من المرضى.

ويضم القسم الجديد 7 أسرة ومنافس متطورة حسب مدير المشفى الدكتور ناصر إدريس الذي بين أنه المشفى قادر على توفير الخدمة للحالات الحرجة وعالية الخطورة” التي تستدعي المراقبة الدقيقة كحالات الاحتشاءات والقصور التنفسي الحاد.

ولفت إدريس في تصريح له إلى رفد المشفى بأدوات جراحية جديدة و10 أجهزة مونتير نوعية تتناسب مع الجراحات الكبرى التي يجريها كاستئصال الأورام وتبديل المفاصل والعمليات الوعائية.

وأكد إدريس استمرار عمليات تأهيل البنية التحتية للقبو والطابق الأرضي في المشفى لتجهيزهما فندقيا ووضعهما بخدمة المرضى لتلبية “الضغط المتزايد” وتحسين جودة ونوعية الخدمات.

يشار إلى أن خدمات مشفى الباسل بكرم اللوز تجاوزت خلال العام الماضي مليون خدمة لنحو 340 ألف مراجع.