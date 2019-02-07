قصائد وجدانية في منتدى التنوير الفكري بالسيدة زينب

طغت القصائد الوجدانية التي تعالج أحزان الفرد وهمومه وتطلعه لمستقبل أفضل على اللقاء الأدبي الذي أقيم في منتدى التنوير الفكري الثقافي بمدينة السيدة زينب.

الشاعر فادي عيسى قدم عددا من القصائد وهي (تحت ظل القمر) غزل في الأحلام (رحيل مع الروح) حيث حملت الأخيرة أسلوبا شفافا مغرقا في العاطفية فيقول فيها..

“اشتاقك الآن أكثر

من أي وقت مضى ..

أسأل عنك النجوم والسماء

أسأل قطر الندى ..

أذهب حيث الظلال

البعيدة وحد المدى”.

الكاتبة هناء سليمان العلي قدمت عددا من النصوص النثرية (بوصلة مضطربة) العصفور الدوري (جدار) حيث جاء النص الأخير غنيا بالاستعارات والتشبيهات سالكا طريقا حداثويا في الصياغة والاتكاء على الرمز فقالت..

“كبرعم تين ينبت من جدار

عال ينتظر الأرض لتستقيم

لا يغريه العمق

يحلم أن يكون شجرة”.

الشاعر حسن حسين الراعي الذي قدم عددا من القصائد (الموت) اللحظة (فيء) جاءت قصيدته الأخيرة على صورة مناجاة روحية عميقة استخدم فيها الروي للدلالة على معاني التحدي والرفض فقال..

“طر يا حمام

فإن الأرض محرقة

خيوط عتمتها للروح مشنقة

وطر بعيدا

فنحن القاتلون هنا

لنا إلى الموت

سندان ومطرقة”.