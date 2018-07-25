قصائد وطنية ووجدانية للشاعرين مرهج و شيبان في ثقافي جبلة

تنوعت مواضيع الأمسية الشعرية التي استضافها ثقافي جبلة بين الوطنية والوجدانية بمشاركة الشاعرين فيصل مرهج ونزار شيبان.

وقدم الشاعر مرهج عدة قصائد هي ومضات من الشعر الساخر تتحدث عن أمور حياتية تهم الناس و “قراءة في الفنجان العربي” تتحدث عن الوضع العربي بما يعيشه من أزمة في الفكر والثقافة. إضافة إلى قصائد اجتماعية سلطت الضوء على الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على المجتمع.

وبين مرهج أن هذا اللقاء الشعري يسهم في إحياء الحركة الثقافية في المدينة.

في حين ألقى الشاعر شيبان عدة قصائد وجدانية غلب عليها الطابع الوطني لأنه هو الهاجس الاكبر بالنسبة له بعنوان “دمشق أنت المبتدأ والخبر” و”رسالة من العالم الآخر” و”لا ترقدوا” وهي موجهة لأبناء هذه الأمة التي نام أكثر أبنائها قال فيها:

صوتي تمزق والمدى يغتال سني من يا ترى قد صادر الأصوات مني.. وأنا الذي ما زلت رغم الموت والغضب المعشعش وانهدام الحلم مكسورا أغني.

وأوضح شيبان في تصريح مماثل انه يكتب في جميع انواع الشعر العمودي والتفعيلة والحر، لافتا الى ان هذا الوطن لا يقوم إلا على جهود أبنائه وسواعدهم ودمائهم.

يذكر أن الشاعر مرهج خريج كلية الآداب بجامعة تشرين كتب في العديد من الصحف والدوريات وله مجموعتان شعريتان بعنوان “من أوراق كريكر” و “تنظيم على القافية”.

والشاعر شيبان حاصل على إجازة ودبلوم في اللغة العربية وموجه أول للغة العربية في اللاذقية وكان مديرا للتربية وله ديوانان الأول بعنوان “طائر الفينيق” والثاني بعنوان “لا ترقدوا”.