قصائد وقصص وجدانية في ثالث أيام الأسبوع الأدبي بالحسكة

قراءات قصصية وشعرية في ثالث أيام الأسبوع الأدبي “نفحات من عطش الخابور” الذي يقيمه فرع اتحاد الكتاب العرب بالحسكة بالتعاون مع مديرية الثقافة في المحافظة.

وامتازت النصوص بالوجدانية والتصويرية وتناول تفاصيل الحياة اليومية. حيث بدأت بقصيدتي “كيف لم تمت بعد” و”الحب والحرب” للشاعر الشاب خلدون إبراهيم فكانت انعكاساً لرؤيته ثنائيات الحياة وصراعها الأبدي وأحقية انتصار الحب على صرخات الحرب. أما مشاركة الشاعرة “إيفيت تانو” بقصيدة “أنا على قاب قوسين” فتصور فيها مخاض ولادة الكلمة والقصيدة وأجواء ميلادها وفرحة الكاتبة وهي ترى قصيدتها تبصر النور وتترك أثرها في نفوس المتلقين.

أما القاص إبراهيم خلف فطرق في قصته “أرملة تتوشح بالأزرق” موضوعاً إنسانياُ لإمرأة تعيش ذكرياتها الجميلة مع زوجها المتوفى عبر تفقد صفحته على موقع التواصل الاجتماعي مغرقاً في شرح التفاصيل والجزئيات الصغيرة لتلك الذكريات التي عاشتها المرأة والتي كانت سبباً لفرحها وحزنها في الوقت ذاته.

وتختتم يوم غد فعاليات الأسبوع الأدبي بمشاركات للشعراء والقاصين منير خلف وأحمد الدريس ومحمد باقي وعبد الغني محمد في مقر فرع الاتحاد الساعة الثانية عشرة ظهراً.