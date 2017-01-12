“قصص إنستغرام” خاصية جديدة تضاف للموقع

أعلنت شركة “فيسبوك” المالكة لموقع “إنستغرام” ،اليوم الأربعاء، إن الموقع يقوم بضم أكثر من 30 مُعلنا لواحدة من أسرع خصائصه نموا وهي (قصص إنستغرام) في محاولة لتعزيز الإيرادات من الإعلانات.

وسيصبح موقع التواصل الاجتماعي، لاعبا أكثر أهمية في الحفاظ على نمو إيرادات الإعلانات لـ”فيسبوك” في 2017.

وخلال آخر مؤتمرين عبر الهاتف لإعلان النتائج المالية قال رؤساء تنفيذيون لـ”فيسبوك” إنهم قد يصلون قريبا إلى حد بشأن كم الإعلانات التي يمكن أن يضعوها أمام المستخدمين، وهو من العوامل المهمة في نمو إيرادات الإعلانات، بحسب “رويترز”.

ويشعر المشترون الإعلاميون بالتفاؤل إزاء قدرة “إنستغرام” على الحفاظ على مكانة “فيسبوك”، الذي يحتل المركز الثاني بعد شركة “غوغل” المملوكة لـ”ألفابت” في سوق الإعلانات الرقمية. وقال نواه مالين، رئيس قسم التواصل الاجتماعي في وكالة (إم.إي.سي) الإعلانية “قد يصبح إنستغرام مصدرا قويا للإيرادات لفيسبوك مثلما كان يوتيوب لغوغل.”

وفي “قصص إنستغرام” يمكن أن ينشر المستخدمون والشركات سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.

ودشنت “إنستغرام” الخدمة في آب ، وأصبح لها الآن نحو 150 مليون مستخدم نشط يوميا، حسبما يقول جيم سكاويرز مدير عمليات الأسواق في “إنستغرام”.

وسيظهر المنتج الجديد، الإعلانات على فترات متقطعة مع تنقل المستخدمين بين الصور ومقاطع الفيديو على (قصص إنستغرام). وتختبر الشركة الخاصية الجديدة مع معلنين كبار مثل “جنرال موتورز” ونايكي” و”إير بي إن بي