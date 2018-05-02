قصص الأطفال تهيمن في مسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة

هيمنت قصص الأطفال على اليوم الرابع من مسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الخامس الذي تقيمه المؤسسة العامة للسينما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وخلال فترتي عرض المسابقة عرض الفيلم اللبناني “فادي” من سيناريو وإخراج فادي سعاده الذي يحكي على مدار ما يقارب 10 دقائق تداعيات لحياة طفل يعيش مع أصدقائه وهو من تمثيل كارل عيد ونايلة معلوف وروي جبور ومريم رامي وبيتينا واكيد وجوي داوود ومريم سعاده.

في حين يأخذنا الفيلم التونسي “فراشة” من سيناريو وإخراج عصام بوقرة على مدار 16 دقيقة لعوالم طفل يعيش في بلد محافظ ومن ثم يكتشف ميوله في صناعة فيلم سينمائي وهو من تمثيل بلال بريكي ونعمة حمدة.

وفي الفترة المسائية عرض الفيلم العراقي “الرحلة” من سيناريو وإخراج غيث نادر على مدار 20 دقيقة الذي يروي قصة أب يفقد ابنه في الطريق بين أندونيسيا واستراليا عندما يغرق القارب بهما لنرى معاناة الأب بعد خسارته لابنه وهو من تمثيل هادي مهود وخالد خماس وإيلي بيرانجيا.

ومن العراق ايضا عرض فيلم “جدار” من سيناريو وإخراج علي هاشم الذي تناول على مدار 6 دقائق قصة طفلة تعيش مع جدها ونوارسها في طبيعة جميلة لتقرر الآلة الصناعية أن تقتل هذا الجمال وهنا تدافع الطبيعة عن نفسها وتنتصر لصالح الطفلة وهو من تمثيل علي حسين ويمام سعد وفاطمة علي.

ويتنافس 23 فيلما سوريا وعربيا بمسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة على 3 جوائز لأحسن فيلم وأحسن إخراج وأحسن سيناريو.