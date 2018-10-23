قصص عن الغربة والحكمة في أمسية أدبية اتحاد الكتاب بحمص

قدم كل من القاصين نور الدين الهاشمي ومحمد الدنيا وصفوان حنوف قصصا منوعة ضمن الامسية القصصية التي أقامها فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب.

وبدأ القاص الهاشمي الأمسية بقصة حملت عنوان / أحلام…وحقائب/ عمل خلالها على أنسنة حقائب عرضت في محل واحد ليعبر عن آلام الغربة حيث تتمنى كل واحدة ان تشتريها جهة معينة فمنها من تمنت أن يشتريها رجل غني يسافر من بلد لآخر ومنها تمنت ان يشتريها ممثل وأخرى عروس إلا حقيبة واحدة بلون اسود تمنت ان تكون في يد مسافر عائد الى وطنه لتحقق كل الحقائب أمنياتها إلا الحقيبة السوداء التي لا تزال تنتظر.

بدوره القاص الدنيا قدم قصصا من حكايات حكماء الهند والصين حملت عناوين مختلفة /ثلاث مصاف/أسطورة هندوسية/الملك والحديقة/ تناول خلالها العديد من الحكم والعبر.

أما القاص حنوف فحملت قصته عنوان /روحي وابتسامتي/ التي تحدث فيها عن مهندس زراعي مضى برحلة علمية الى الغابة برفقة زوجته المهندسة الزراعية ايضا وزميلته في العمل الى جانب طفلتهما الصغيرة في جو من البرد لاستكشاف نوع من الحشرات تفتك بأشجار الغابة.