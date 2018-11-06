قصص عن حالات غش في تعبئة مازوت التدفئة بالسويداء

تؤكد العديد من الشكاوى الخطية والهاتفية التي تقدم بها أهالي منطقة صلخد بالسويداء إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجود حالات غش وابتزاز تعرضوا لها عند تعبئة مادة المازوت للتدفئة من قبل بعض السيارات الجوالة.

يقول المواطن غالب الريشاني:”صادفت في الساحة العامة سيارة جوالة لتعبئة مادة المازوت فأخبرت صاحبها بأنني وجيراني نريد التعبئة فحضر على الفور وبعد التعبئة بأيام اكتشفنا من خلال الخزان أنه بدلا من تعبئة 400 ليتر لي ولابني تم وضع 200 ليتر فقط في الخزان” لافتا إلى أن ما حصل معه ينطبق على العديد من جيرانه.

وأمام كرم الضيافة المعروف بمحافظة السويداء دخلت باسمة جبور لتحضير القهوة لمن أراد تعبئة المازوت لمنزلها دون أن تكون عينها رقيبة على العداد لتكتشف بعد سماعها عن حالات الغش الحاصلة أن خزانها لم تعبأ فيه أي كمية علما انه من المضحك المبكي أن من نصب عليها حذرها بأن هناك بائعين يغشون المواطنين حسب قولها.

ما حصل مع باسمة ينطبق تماما على سيدة أخرى في صلخد كما يذكر والدها تيسير السعدي والذي يوضح أن ابنته تعرضت لحالة غش كبيرة وتم إيهامها بالتعبئة على السطح دون قطع البطاقة على قارئة الباركود المعتمدة من قبل شركة تكامل للبطاقة الذكية وبعد التعرف على صاحب المحطة التي انطلقت منها السيارة تم التواصل معه وإعادة المبلغ المالي لها حيث بين له صاحب المحطة أن هذا عمل لا يقبله وسيحاسب العمال على تقصيرهم.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء فادي مسعود بين أن المديرية تلقت عددا من الشكاوى لحالات غش بتعبئة مادة المازوت تتعلق في نقص بالكيل أو عدم التعبئة نهائيا ويتركز معظمها في منطقة صلخد تمت متابعتها وتنظيم ضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء المختص أصولا والطلب من شركة تكامل إيقاف تفعيل قارئة الباركود المركبة على السيارات التي قام أصحابها بالتلاعب مع استمرار المتابعة حاليا لكل الحالات التي ترد .

ويوضح مسعود أنه سيتم إلزام جميع السيارات الجوالة التي مضى على معايرة عداداتها أكثر من شهر بإعادة المعايرة، مشيرا كذلك إلى اتخاذ لجنة المحروقات قرارا بحصر توزيع المازوت للسيارات ضمن المنطقة المرخصة لها بمزاولة مهنتها.