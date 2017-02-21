قصف جوي يقضي على “مسؤول أمن مطار الموصل” في تنظيم “داعش” الإرهابي

أفاد مصدر عسكري عراقي في محافظة نينوى بمقتل ما يسمى “مسؤول أمن مطار الموصل” في تنظيم “داعش” الإرهابي واثنين من مرافقيه في بضربات جوية.

وأضاف المصدر أن ما يسمى “مسؤول امن مطار الموصل” في تنظيم “داعش” الإرهابي الملقب أبو عبد الله قتل مع اثنين من مرافقيه عند بوابة المطار الرئيسة بضربة جوية من طائرة مسيرة.

وأشار المصدر إلى تعرض مواقع التنظيم الإرهابي في محيط المطار إلى قصف مركز مع ساعات الصباح الأولى، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي.

هذا وكانت القوات العراقية وصلت أمس إلى مشارف مطار الموصل بعد استعادتها السيطرة على منطقة البوسيف في الساحل الأيمن للمدينة من إرهابيي “داعش”.