قضاء النظام التركي يرفض رفع الحظر عن موقع “ويكيبيديا”

رفض قضاء النظام التركي اليوم التماسا تقدمت به إدارة الموسوعة الالكترونية ويكيبيديا من أجل رفع قرار الحجب عن موقعها في تركيا.

وبررت المحكمة التي أصدرت قرار رفض الالتماس تصرفها بالزعم “إنه من الممكن وضع حدود لحرية التعبير في الحالات التي تتطلب تنظيم الأمور”.

وادعت وزارة الاتصالات التركية أن “ويكيبيديا تحاول إدارة حملة ضد تركيا على خلفية نشر الموقع باللغة الانكليزية مقالا عن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وصفه فيه بـ “الديكتاتور التركي” في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في الـ 16 من الشهر الماضي على تعديلات دستورية تمنح الأخير صلاحيات واسعة وتعزز هيمنته على مقاليد الحكم في تركيا.

وقامت ويكيبيديا بمسح المقال من الموقع لكنه انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي في حين سارع أردوغان بفرض الحظر على الموقع في تركيا .

ويواجه أردوغان انتقادات دولية وشعبية واسعة ولا سيما بعد حملة القمع التي أطلقها بحجة محاولة الانقلاب فى منتصف تموز الماضى واستغلها لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين واعتقل بموجبها آلاف الأشخاص وفصل آلافا آخرين من وظائفهم فى جميع قطاعات الدولة بما فيها القضاء والجيش والشرطة والتعليم وغيرها.