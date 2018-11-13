قطع الطريق على المحتكرين وتفعيل الرقابة

الحسكة – إسماعيل مطر

دعا معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب الشركة السورية للتجارة إلى التدخل الإيجابي في حال نقص أي مادة وقطع الطريق على التجار المحتكرين خدمة للمواطنين وضرورة تفعيل الرقابة التموينية من أجل الحفاظ على الأسعار ووضع حد لكل من يحاول التلاعب بها من أصحاب النفوس الضعيفة. مشيراً خلال جولته في أسواق الحسكة إلى أن خطة الوزارة هي الاعتماد على المواد الغذائية السورية الصنع. كما تفقد واقع سير العمل في مخبز الحسكة الأول المساكن حيث اطلع على مفاصل العمل فيه والصعوبات التي تواجهه، داعياً إلى تذليل كل ما يمكن تذليله وصولاً إلى تحسين جودة رغيف الخبز من خلال تأمين نوعية ذات جودة عالية من الخميرة وزيادة الكمية المخصصة من الخميرة من ٥٠٠ غرام إلى ٧٠٠ غرام للعجنة الواحدة ١٥٠ كيلو طحين.

وترأس شعيب اجتماعاً للأسرة التموينية في مبنى فرع المخابز وطالب ضرورة المتابعة الدقيقة والدائمة لجهة توزيع الدقيق التمويني بشكل نظامي من خلال التعاون والتنسيق بين فرع المخابز والمطاحن ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولتأكد من الكميات التي تم استلامها والكميات التي تم إنتاجها وتوزيع المراقبين منذ بدء عملية العجن حتى نهاية الوردية والالتزام بالوزن والنوعية. من جهته مدير عام المخابز المهندس جليل إبراهيم أكد أنه سوف يتم إرسال ٢٠٠ طن من الخميرة خلال الأسبوع القادم لتغطية حاجة المحافظة والإعلان عن مسابقة لتوفير كادر بشري وسد النقص الحاصل في العمالة وتأمين لوازم المخابز من قطع تبديل وكذلك حل مشكلة عمال المخابز مع شركات الضمان الصحي.