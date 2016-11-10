قفزة تاريخية للبورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بقفزات تاريخية مدعومة بمشتريات قوية للمستثمرين الأجانب.

وربحت القيمة السوقية للأسهم 18.7 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 519.458 مليار جنيه مصري، كما كسب مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، حوالي 462 نقطة، مرتفعا بنسبة 4.5%، ووصل إلى مستوى 10688 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وكذلك زادت أرباح مؤشر إيجي إكس 70 ، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.4%، فيما أغلق مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع نطاقا، والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري “ايجي اكس 30 ” و”ايجي اكس 70″، أغلق على صعود بنسبة 5%، واضطرت البورصة إلى إيقاف التعامل عند 59 سهما، لتجاوزها نسبة الصعود 5%. وهي النسبة المعمول بها قانونيا في حالة الصعود والهبوط لإيقاف التداول.