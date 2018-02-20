قفــزة نوعيــة لكــرة النواعيــر وتكريــم للمتفوقيــن

حماة- منير الأحمد

مثّلت النتائج التي حققتها كرة النواعير في الدوري الممتاز قفزة نوعية، وبالتحديد بعد تسلم الكابتن ماهر بحري، حيث حقق فوزين على المجد وحطين، في حين تعادل مع الكرامة والجيش، وهذا يدل على أن إدارة نادي النواعير قد أصابت كثيراً عندما قامت بتكليف المدرب ماهر بحري بمهمة تدريب فريقها الكروي، حيث عرف البحري كيف يوظف إمكانيات لاعبي فريقه، وخاصة في المباريات القوية، فحقق فريقه نتائج إيجابية منذ استلام هذا المدرب لمهامه التدريبية، حيث شهدت كرة النواعير تحسناً ملحوظاً من خلال اهتمام إدارة النادي بمسألة انضباط اللاعبين، فأصبح جميع لاعبي الفريق يلتزمون بتدريبات مدربهم البحري الذي اعتمد أسلوباً تدريبياً جديداً، الأمر الذي دفعهم لتطبيق التمارين الجديدة بمتعة وجدية، ومع عودة الجماهير إلى المدرجات ساهمت بشكل إيجابي أيضاً بتفاعل اللاعبين معها لإرضائها بنتائج تجعلها تتابع الفريق بكثافة مع شعور اللاعبين بأن جهودهم سيتم تقديرها من الإدارة، وأنهم سيحصلون على مستحقاتهم كاملة.

كل ذلك جعل أمل كرة النواعير كبيراً في البقاء ضمن أقوياء دوري الأضواء، ما أدخل الطمأنينة في قلوب عشاق هذا النادي العريق الذين كانوا قلقين كثيراً من أن يهبط فريقهم إلى دوري الدرجة الثانية، وطبعاً يجب ألا ننسى أبداً الدور الإيجابي الذي تلعبه إدارة النادي الجديدة، ممثلة بالقاضي عبد الحميد السيد، والتي كان لها الدور الكبير أيضاً بعودة الروح لكرة النواعير، حيث إن هذه الإدارة لا توفر وقتاً ولا جهداً إلا وتبذله في سبيل تأمين احتياجات الفريق كافة مع حرصها الكبير لمتابعة تمارين ومباريات الفريق، والاستماع دائماً إلى المشاكل التي قد يعاني منها لاعبو الفريق، ويعمل فوراً على إيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى أنها كانت تبادر بعد كل نتيجة إيجابية يحققها الفريق بتقديم مكافآت الفوز للاعبين والكادر، وزرع روح الفريق الواحد، وثقافة الفوز، وعدم النظر إلى الوراء، والتطلع إلى مركز متقدم على سلم الترتيب.

جماهير النادي باتت اليوم تتمنى أن تستمر إدارة نادي النواعير بهذا الاهتمام بكرة النادي، وذلك من أجل إكمال مسيرة الفريق بنجاح في الدوري الممتاز، وتحقيق البقاء بين الأقوياء.

تكريم للمتفوقين

بمناسبة عيد الرياضة أقامت إدارة نادي النواعير حفلاً تكريمياً، كرمت خلاله فريق كرة الطاولة الذي حقق نتائج إيجابية في بطولة عمان للصغار والأشبال والناشئين، كما تم تكريم الكادر الإداري والفني لكرة السلة بعد النتائج التي تحققت في بطولة الميني باسكيت لفرق مدينة حماة والتي أقيمت يوم السبت الماضي بمشاركة فرق الطليعة ومحردة وكفربهم، إضافة إلى تكريم رابطة مشجعي النادي تقديراً لجهودها الجبارة التي تبذلها أثناء مباريات الدوري في الملاعب، وذلك بحضور رئيس وأعضاء إدارة نادي النواعير وأهالي وأسر اللاعبين.

وفي تصريح “للبعث” قال رئيس النادي عبد الحميد السيد: إن ما جرى اليوم ليس تكريماً، بل هو محبة نابعة من قلوبنا تحفيزاً لتلك السواعد المبدعة التي ساهمت، وساعدت في نجاح أنشطة النادي، هذه الإنجازات التي يحققها نادي النواعير هي بداية عهد جديد لإنجازات قادمة ستشهدها ألعاب نادي النواعير، وأن الإدارة لن تتوقف عن متابعة الألعاب كافة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لتكون دائماً في المقدمة في جميع البطولات المقبلة.

يشار إلى أن المكرمين في كرة الطاولة هم: عبيدة الظاظا، وعبد الرحمن عجاج، إضافة إلى اللاعبة هند ظاظا، وتتدرب تحت إشراف المدرب أدهم جمعان، وفي كرة السلة ضم التكريم كلاً من منتصر عبد الرزاق مشرف اللعبة، ومدرب لصغار النادي الكابتن محمد سمسوم ولاعبي صغار النادي توفيق عبد الرزاق، ولؤي العاشق للمستوى اللافت الذي ظهر به اللاعبان في البطولة.