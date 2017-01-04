“قلب واحد”.. تأمين دخل شهري لذوي الشهداء بقيمة 20 ألف ل.س

أطلقت مؤسسة “لأجلك سورية” للتنمية – فرع طرطوس- مشروعها الوطني “قلب واحد” الذي يهدف إلى تبني ألف أسرة شهيد من المحافظة وذلك لتأمين دخل شهري لذوي الشهداء الأشد فقرا بموجب عقد رسمي لمدة سنة وتؤمن المبالغ المالية من خلال الصناعيين والتجار الوافدين إلى المحافظة بإشراف من قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك في المركز الثقافي في طرطوس بحضور الرفيق مهنا مهنا أمين فرع طرطوس للحزب و صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وماجد الركبي رئيس مجلس أمناء لأجلك سورية.

وبين حسين العلي المستشار القانوني في المؤسسة أنه بدأت عملية فتح الحسابات المصرفية لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل لأول /100/ أسرة شهيد وبراتب/20/ ألف ل.س، وسيصبح بإمكان المستفيدين الحصول على الراتب الشهري عبر بطاقة الصراف من المصرف بعد العاشر من كل شهر ابتداء من شهر كانون الثاني، وهذا أول قطرة من الغيث الذي نعمل عليه في مؤسسة لأجلك سورية للتنمية.

من جهته، بين الرفيق مهنا مهنا أن هناك مبادرات أخرى قادمة والأيام ستحمل في جعبتها الكثير.

البعث ميديا || طرطوس – رشا سليمان