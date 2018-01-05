قلق أمريكي من تأثير تغريدات ترامب على مصداقية واشنطن

طالب العضوان الديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن ومارتن هاينريش أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتقييم مخاطر تعليقات الرئيس دونالد ترامب على موقع تويتر حول كوريا الديمقراطية على مصداقية واشنطن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وايدن وهاينريش قولهما اليوم: إن “على مدير الاستخبارات دان كوتس تقييم المخاطر الناجمة عن تهديدات ترامب التي يطلقها ضد بيونغ ويانغ وخاصة كلامه في الثاني من كانون الأول الماضي الذي قال فيه إنه يملك الزر النووي الأمريكي الفعال والأكبر والأقوى من زر بيونغ يانغ النووي”.

وطلب هاينريش ووايدن بأن يطلعا على تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية للتأثير المحتمل لتغريدات ترامب على مصداقية واشنطن وأعربا عن أملهما بأن تحدد الاستخبارات ما إذا كانت الطريقة التي يستخدمها ترامب تشكل استفزازا.

كما طلب هاينريش ووايدن من الاستخبارات الأمريكية دراسة رد الفعل المحتمل لبيونغ يانغ بعد تصريحات التهديد التي يطلقها ترامب.

يذكر أن العديد من مسؤولي دول العالم بينهم حلفاء واشنطن طالبوا باعتماد الدبلوماسية في التعامل مع كوريا الديمقراطية حيث نددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في وقت سابق بالتهديدات التي أطلقها ترامب بـ “تدمير” كوريا الديمقراطية مؤكدة أنه لا بديل عن الدبلوماسية لنزع التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية جراء التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد بيونغ يانغ والمناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة.