قمة “الأرينا” تنتهي بافارية

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة (4-2) في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح بريمين باب التسجيل عن طريق جيرم جوندروف في (د.25) وعادل توماس مولر للبايرن في (د.41)، قبل أن يضيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري في (د.63)، وعادل الضيوف بهدف سجله نيكلاس شول بالخطأ في مرماه.

وأعاد ليفاندوفسكي فريقه للتقدم بتسجيله هدفه الشخصي الثاني في المباراة في (د.77)، واختتم توماس مولر أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الرابع للبايرن في (د.84) من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 47 نقطة متربعا على عرش صدارة البوندسليغا،بينما توقف رصيد بريمن عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.