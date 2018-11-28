قمة لدوري السوري.. تشرين بلتقي الجيش

يشهد الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز لكرة القدم مواجهة قوية تجمع المتصدر تشرين مع الوصيف الجيش.

وسيكون ملعب الباسل في اللاذقية على موعد مهم مع أقوى المواجهات بين تشرين المتصدر بـ 19 نقطة والجيش الوصيف بـ 18 نقطة ويتوقع أن يحضر جمهور كبير من كلا الفريقين ولا سيما من جماهير نادي تشرين.

مدرب تشرين عبد الناصر مكيس أشار لمندوب سانا الرياضي إلى أن مباراة فريقه مع الجيش مهمة جدا لأنه أقرب المنافسين على الصدارة ما يجعل نقاط المباراة مضاعفة وستكون بمثابة مفترق طرق بالنسبة لنا وهدفنا فيها الاستفادة من عامل الأرض والجمهور مبينا أن اللاعبين جاهزون فنيا وبدنيا ماعدا نديم صباغ وعزيز أوصمان سيغيبان بسبب الإصابة.

وفي دربي مدينة حماة سيكون لقاء الجارين النواعير والطليعة حاضرا بقوة في هذه المرحلة فالفريقان يقدمان عروضا جيدة حتى الآن وهما يتوسطان فرق الترتيب فالطليعة يحتل المركز التاسع بـ 12 نقطة متقدما على النواعير بمركز واحد وبفارق نقطة واحدة.

مدرب النواعير خالد حوايني قال: “إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جمهور النادي على الرغم من صعوبة المباراة لأنها تجمعنا مع فريق يمتلك لاعبوه إمكانات جيدة” مشيراً إلى أن فريقه جاهز فنياً وبدنيا وسيعمل على تعطيل مفاتيح اللعب عند الفريق المنافس من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

ويلتقي الشرطة مع حطين في ملعب الفيحاء بدمشق حيث أكد مدرب حطين محمد شديد أنه باشر بإعداد وتحضير اللاعبين استعدادا للمباراة وأن وضع الفريق تحسن بالحالة التنظيمية وسيعمل على معالجة الأخطاء ونقاط الضعف المتعلقة بالإعداد العام وتمارين القوة والتحمل والتركيز بالتدريب على الحالات الدفاعية والهجومية مع التأكيد دائما على العامل النفسي والحالة المعنوية للاعبين.

وفي بقية المباريات يلتقي الساحل مع الوثبة على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس والكرامة مع الوحدة على ملعب خالد بن الوليد بحمص والاتحاد مع المجد على ملعب رعاية الشباب بحلب في حين تختتم هذه المرحلة يوم السبت بلقاء وحيد يجمع جبلة مع حرفيي حلب على البعث في جبلة.

وكانت الجولة التاسعة شهدت تعادل المتصدر تشرين مع المجد بهدف لمثله والوحدة مع الاتحاد بالنتيجة ذاتها وفوز الجيش على النواعير بثلاثة أهداف لهدفين والوثبة على الشرطة بثلاثة أهداف نظيفة والساحل على حرفيي حلب والطليعة على جبلة وحطين على الكرامة بالنتيجة نفسها.

ويتصدر تشرين صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة يليه الجيش بـ 18 نقطة والوحدة بـ 17 نقطة ثم الساحل بـ 15 نقطة فالكرامة والوثبة بـ 14 نقطة والاتحاد والشرطة بـ 13 نقطة والطليعة بـ12 نقطة والنواعير بـ 11 نقطة وحطين بـ 9 نقاط وجبلة بـ 8 نقاط والمجد بـ 6 نقاط وأخيرا حرفيي حلب بنقطة وحيدة.