قناة السويس تتقاضى أعلى رسم مرور في تاريخها

حصدت قناة السويس جراء مرور ناقة النفط العملاقة ” Armada Kraken” السبت 17 ديسمبر/كانون الأول، رسوما قياسية بلغت 4.547 مليون دولار، هي الأعلى في تاريخ المجرى الملاحي العالمي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، في بيان صحفي صادر الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول: “إن القناة شهدت مرور ناقة النفط العملاقة ” Armada Kraken”، والتي تعد واحدة من أكبر خمس ناقلات في العالم تقوم بتكرير النفط على متنها، وسددت الناقلة رسوما بلغت 4.547 مليون دولار ما يعادل 81 مليون جنيه مصري”.

وبحسب البيان فإن هذه الرسوم هي أعلى رسوم تحصل عليها القناة من عبور سفينة واحدة في تاريخها.

وأوضح البيان أن حمولة السفينة بلغت نحو 167 ألف طن، وطولها 305 أمتار، وعرضها 50 مترا، وغاطسها 10 أمتار، وكانت قادمة من سنغافورة متجهة إلى المملكة المتحدة.

ويشار هنا إلى أن إيرادات قناة السويس خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت 4.201 مليار دولار.

(الدولار = 17.8 جنيه مصري)