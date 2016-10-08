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2016/10/08
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قنص جندي سعودي ودك مواقع عسكرية في جيزان
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قنص جندي سعودي ودك مواقع عسكرية في جيزان
2016/10/08
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