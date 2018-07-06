قنص مرتزق سعودي في نجران

تمكنت قوات القناصة التابعة للجيش اليمني من قتل جندي تابع للنظام السعودي في نجران.

وأكد مصدر عسكري يمني أن وحدة القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من قنص جندي تابع للنظام السعودي في موقع “الشرفة” بنجران.

وفي سياق متصل أشار المصدر إلى أن قوة المدفعية في الجيش اليمني قصفت تجمعات لمرتزقة العدوان بعدد من قذائف المدفعية في صحراء “البقع” قبالة نجران، محققةً إصابات دقيقة في صفوفهم.

يذكر أن الجيش اليمني أطلق في وقت سابق اليوم صاروخاً باليستياً على تجمعات تابعة لمرتزقة العدوان افي الساحل الغربي.