قهوجي: انتخاب عون سيحصن الداخل اللبناني من المخاطر

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال أن انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان سيؤسس لانصهار وطني منشود تحت عناوين سيادية تحصن الداخل اللبناني من المخاطر التي تحوطه. ونوه قهوجي إلى صمود الجيش اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي، إضافة إلى الانتصارات التي يحققها ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة على الحدود وفي الداخل اللبناني. كما دعا الجيش اللبناني إلى الاستعداد لأدوار تتطلبها المرحلة القادمة لافتا إلى أنه ستتم مواصلة الجهود لكشف مصير العسكريين اللبنانيين الذين خطفوا من قبل الإرهابيين في عرسال قبل عامين تقريبا والعمل على تحريرهم.