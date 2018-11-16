قواتنا المسلحة تحتفل بذكرى الحركة التصحيحية

احتفلت قواتنا المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين للحركة التصحيحية المباركة حيث أقيمت بهذه المناسبة العروض العسكرية والرياضية في الوحدات والثكنات العسكرية.

وألقى قادة الوحدات والمنشآت العسكرية كلمات أشاروا فيها إلى معاني ودلالات الحركة التصحيحية التي أسست لمرحلة جديدة من التقدم والازدهار على الصعد كافة ورسخت نهج المقاومة للمخططات الاستعمارية التي تستهدف المنطقة.

وأكد القادة أن الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد شكلت مرتكزا فاعلا لمواجهة التحديات ونهجا لصون السيادة والكرامة مشددين على أن الانتصار على الإرهاب جاء بفضل حكمة قيادتنا وصمود أبناء شعبنا وتضحيات الجيش العربي السوري ودعم الأصدقاء والحلفاء في مواجهة أطراف العدوان وداعميه تنفيذا للسياسة الأمريكية التي لا تزال تمارس عدوانية سافرة تجاه الدول التي ترفض الانصياع لإملاءاتها.