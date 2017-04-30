قوات الأمن التونسية تقضي على إرهابيين اثنين في سيدي بوزيد

قضت قوات الأمن التونسية على إرهابيين اثنين في منطقة سيدي بوزيد خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وأعلن المتحدث باسم الحرس الوطني خليفة الشيباني في بيان اليوم أن الحرس الوطني بدأ عملية مداهمة وملاحقة ضد مجموعة إرهابية في سيدي بو زيد وسط تونس وقضى على اثنين من أفرادها.

فيما أشارت مواقع تونسية إلى أن الحرس الوطني ألقى القبض على إرهابيين اثنين خلال العملية.

وكانت وحدات الحرس الوطني تلقت معلومات حول تحصن عناصر مسلحة بأحد

المنازل وسط المدينة لتنطلق بعدها عملية مراقبة وترصد للمنزل مع استقدام تعزيزات أمنية إلى المنطقة.