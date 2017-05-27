قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية رمانة في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية قرية رمانة غرب مدينة جنين وسط إطلاق قنابل الصوت بين منازل الفلسطينيين وفي حقول الزيتون ما أدى إلى احتراق اراض مزروعة بأشجار الزيتون.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة معا الفلسطينية أن “قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في القرية ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين أثناء محاولتهم التصدي لها”.

وكان ثلاثة عناصر إسعاف فلسطينيين أصيبوا أمس بحالات اختناق خلال وجودهم فى مركز الإسعاف والطوارئ في مدينة قلقيلية إضافة إلى مواطن آخر بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة التي

اعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدتى يعبد جنوب غرب جنين وسلواد شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر علق الأسرى السوريون والفلسطينيون اضرابهم عن الطعام اليوم بعد التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال لتحقيق مطالبهم الانسانية.

يذكر أن نحو 1800 اسير أعلنوا اضرابهم عن الطعام منذ 41 يوما على التوالي للمطالبة ببعض الحقوق الإنسانية التي كفلتها لهم كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلا أن سلطات الاحتلال لم تستجب لمطالبهم وصعدت من

اجراءاتهم القمعية بحقهم ولم تكترث بأوضاعهم الصحية التي تدهورت إلى درجة تثير القلق والمخاوف وتشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.