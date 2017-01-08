قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم خمسة فلسطينيين بينهم فتية من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت وكالة معا الفلسطينية للأنباء الى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من منطقة البياضة في بيت أمر وبلدة بني نعيم وفتيين في السادسة عشرة من عمرهما من بلدة بيت فجار بعد مداهمة المنازل وتفتيشها في هذه البلدات.

يذكر ان بلدة بيت فجار تعرضت لحملة اعتقالات طالت خمسين من الفتية في الفترة الأخيرة.

وفي بلدة صوريف شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا خامسا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس شابين فلسطينيين فى الخليل وقلقيلية وداهمت عددا من قرى جنين في الضفة الغربية.