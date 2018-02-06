قوات الاحتلال تصيب فلسطنيين بجروح أثناء اقتحامها منازل في نابلس

أصيب واحد وعشرون فلسطينيا بجروح وحالات اختناق مساء اليوم إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغازات لدى اقتحامها وحصارها منازل الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية عن مصادر في الهلال الأحمر قولها: إن ستة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي و15 بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال احتجاجات فلسطينيين على اقتحاماتها وحصارها لمنطقة الجبل الشمالي بنابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان فلسطينيين بعد اقتحامها بناء سكنيا في المنطقة وفرضها حصارا على منزلين في المنطقة