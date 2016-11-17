قوات الاحتلال تصيب 4 فلسطينيين وتعتقل اثنين في الأغوار الشمالية

أصيب أربعة فلسطينيين بحالات اختناق وتم اعتقال اثنين من المتضامنين الأجانب بعدما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام قرية “الياسر” التي أقامها نشطاء من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع لجان المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن زاهر أبو حسين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المشاركين في الفعالية التي أقيمت بالقرب من خربة الحمة بالأغوار الشمالية التي قام الاحتلال بهدمها ما أدى إلى وقوع عدد من المصابين كما اعتدى جنود الاحتلال على الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان ومنعوهم من التغطية.

وكان نشطاء من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع محافظة طوباس ولجان المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب أقاموا اليوم قرية أسموها “الياسر” بالقرب من خربة الحمة لمنع المستوطنين من السيطرة عليها لإقامة بؤرة استيطانية بعد أن قامت قوات الاحتلال بهدم 32 منزلا خلال الشهرين الماضين بالمنطقة ومنعت وصول المساعدات للعائلات هناك.

واستولت سلطات الاحتلال على 104 دونمات من أراضي الفلسطينيين في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بحجة شق طريق التفافي فيما دعت مصادر فلسطينية المؤسسات الدولية لوقف ممارسات الاحتلال القمعية والظالمة بحق الفلسطينيين معتبرة قرار المصادرة ضربا بالقانون الدولي وخدمة لصالح المشاريع الاستيطانية الصهيونية التي تقوم بها حكومة بنيامين نتانياهو.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة 160 طنا من الحطب المعد لصناعة الفحم من المفاحم المنتشرة في مدينة يعبد في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية.

وأوضح رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق ضرب مصادر الفلسطينين بالتدفئة والاقتصاد حيث ان مدينة يعبد هي التي تزود غزة والضفة الغربية بالفحم ويعمل في هذه المهنة مئات العائلات التي تعتاش من صناعة الفحم التي تعتبر مهنة تاريخية في البلدة ومحاولة من سلطات الاحتلال لتهجير السكان وإقامة بؤرة استيطانية مكانها.