قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطيني.. وتعتقل آخرين بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من بلدتي سلوان والرام بمدينة القدس المحتلة، وفتى من البلدة القديمة في مدينة الخليل.

في سياق أخر، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم طعنه شرطيا إسرائيليا في مدينة أم خالد الواقعة في الأراضي المحتلة عام 1948.

وكالة معا ذكرت أن الفلسطيني المصاب من سكان مدينة طولكرم وأصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال النار.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين ما تسبب بإعاقة مرورهم.