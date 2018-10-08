قوات الاحتلال تعتدي على مسير بحري في غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المسير البحري الحادي عشر لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” إلى أن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين بالمسير البحري الذي نظمه الحراك الوطني لكسر الحصار شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.

وتواصل هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار منذ نحو شهرين إطلاق عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي وشمال قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري عن القطاع رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة المسير البحري وتفريق المتضامنين عبر إطلاق الرصاص الحي نحوهم.