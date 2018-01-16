قوات الاحتلال تعتقل أطفال في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين خلال اقتحامها حي جبل الزيتون وبلدة سلوان في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة أطفال فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في حي جبل الزيتون بالقدس المحتلة وحولتهم إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف كما اعتقلت الناشط المقدسي خالد الزير وطفله وشابا آخر أثناء تصديهم للمستوطنين في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واطلقت الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية تجاه الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم 11 فلسطينيا في الضفة الغربية.