قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين في نابلس وتغلق مداخل بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من مخيم عين بيت الماء غرب نابلس ومن مدينة طوباس المجاورة وقامت بعمليات تفتيش ومداهمة طالت عددا من منازل المواطنين.

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نادر صوافطة من منزله في طوباس والشاب محمد حمدي من مخيم عين بيت الماء مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والمداهمة ترافقت باطلاق قنابل الصوت والغاز السام ما تسبب بحالات اختناق في صفوف الفلسطينيين.

كما أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم مدخل مدينة بيت لحم الشمالي وترافق ذلك مع تحركات لآليات الاحتلال في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 20 شابا فلسطينيا فى مناطق مختلفة بالضفة الغربية.